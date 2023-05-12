Ночью 12 мая РФ ударила по приграничной Архиповке в Черниговской области управляемой бомбой ФАБ-500.

Об этом сообщает ОК "Север".

Авиаудар был в 21:35, ранены две местные жительницы, начался пожар, сгорели три частных дома.

Напомним, ночью российские войска четыре обстреляли Днепропетровскую область. Под ударом был Никопольский район.

Также сообщалось, что войска РФ ночью обстреляли Краматорск.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.