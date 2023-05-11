В Славянске из-за обстрела погиб один человек, еще один житель ранен. В больнице из-за травм умерла 90-летняя женщина.

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях в Facebook.

Также ранена родственница погибшей женщины, медики оказывают ей помощь.

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела Донецкой области ракетами С-300 больше всего разрушений оккупанты нанесли Славянску. Снаряд попал в частный дом, также пострадали две многоэтажки, другие частные дома и автомобили.

Напомним, РФ обстреляла поселок под Запорожьем кассетными и фосфорными снарядами.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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