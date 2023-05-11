Один из поселков в Запорожской области обстреляли кассетными и фосфорными снарядами. Местные паблики размещают кадры пожара после обстрела.

Изначально было известно о пяти пострадавших, из которых двое работников "скорой помощи" и повреждении двух автомобилей скорой помощи. Позже число пострадавших в результате удара по Запорожскому району выросло до восьми человек.

Также произошло возгорание пяти жилых домов, еще шесть повреждены. Взорвалась газовая труба.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что россияне уже начали ускоренную "эвакуацию" из Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.