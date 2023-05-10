В оккупированной Кадиевке (в "ЛНР" - Стаханов) сообщают об обстреле. В "ЛНР" заявляют, что огонь велся из Himars.

Судя по видео, прилет был в верхние этажи девятиэтажки, несколько квартир разрушено.

Сообщается о гибели женщины.

Напомним, что накануне россияне обстреляли ракетами Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

А в России под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.