В оккупированной Кадиевке от обстрела частично разрушена девятиэтажка. Видео
В оккупированной Кадиевке (в "ЛНР" - Стаханов) сообщают об обстреле. В "ЛНР" заявляют, что огонь велся из Himars.
Судя по видео, прилет был в верхние этажи девятиэтажки, несколько квартир разрушено.
Сообщается о гибели женщины.
Напомним, что накануне россияне обстреляли ракетами Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.
А в России под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба" в Брянской области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.
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