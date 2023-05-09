Французский журналист Арман Солдин, работавший в агентстве AFP, погиб на востоке Украины.

Об этом сообщает AFP в Твиттере.

"Мы с глубокой грустью узнали о гибели видеожурналиста AFP Армана Солдина на востоке Украины. Все наши мысли с его семьей и близкими", - говорится в посте.

В агентстве уточнили, что Солдин был убит при ракетном обстреле возле Часового Яра. Об этом редакции сообщили его коллеги, которые стали свидетелями инцидента.

"Его смерть — ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине", - сказал председатель и главный исполнительный директор AFP Фабрис Фрайс.

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