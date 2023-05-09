В зоне боевых действий в Донецкой области погиб сотрудник Офиса президента Украины Алексей Титаренко.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Алексей Титаренко работал главным консультантом Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики.

Ранее мы писали, что 17 апреля на войне погиб бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" Олег Барна. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Также в боях за Украину погиб под Бахмутом харьковский режиссер, актер, драматург, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец.

Кроме того мы рассказывали, что под Бахмутом погиб украинский режиссер из Львова Олег Бобало, известный короткометражкой с участием Владимира Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.