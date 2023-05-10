В Брянской области сегодня рано утром был обстрелян наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень. Утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал.

Об этом пишет Baza.

Сообщается, что удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов - на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров.

Из чего наносились удары, пока неизвестно. Сообщается, что два удара по резервуарам нанесли около пяти часов утра и с разницей в двадцать минут.

Напомним, 1 мая в Брянской области из-за подрыва сошел с рельс локомотив с нефтепродуктами. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате подрыва сошли с рельсов два локомотива и семь вагонов поезда, перевозившего топливо и стройматериалы.

Позже пожар ликвидировали и искали подозреваемого, которого очевидцы описали как человека на велосипеде, который появился на месте происшествия. Он был одет во все чёрное и с рюкзаком такого же цвета. На вопрос, как он здесь оказался, мужчина ответил, что хотел срезать дорогу, и уехал.

Тем временем война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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