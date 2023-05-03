На столбе у места взрыва на железной дороге в Брянской области обнаружена наклейка с логотипом "Русского добровольческого корпуса" – организации, которая принимала участие в рейде на два села в Брянской области в начале марта 2023 года.

Об этом сообщает в среду, 3 мая, "Baza".

Издание предполагает, что это "послание" оставили диверсанты, устроившие вчерашний подрыв на железной дороге.

Всего в результате взрыва с путей сошло 26 вагонов. В шести из них был опасный груз (пропан-бутановая фракция и оксид кальция). Разгерметизации и опрокидывания вагонов с опасным грузом не произошло.

В результате взрыва пострадал один человек - помощник машиниста получил рваные раны лица и черепно-мозговую травму. Однако от госпитализации он отказался.

В области был введен план "Перехват". К поискам диверсантов были привлечены 400 сотрудников различных служб, а также кинологи с собаками и два беспилотника, однако результатов это пока не принесло.

Интересно, что ранее, примерно на том же месте неизвестные уже оставляли СВУ - две пластиковые канистры с бензином, соединенные проводами с автоматическим выключателем и аккумулятором. Взрыва удалось избежать, но диверсантов тогда так и не нашли.

Напомним, накануне в Брянской области РФ неизвестные снова подорвали железнодорожное полотно.

Ранее мы писали, что 1 мая в той же Брянской области также были подорваны железнодорожные пути. Из-за подрыва путей сошел с рельсов локомотив грузового состава, перевозившего нефтепродукты.