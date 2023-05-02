В Брянской области РФ неизвестные снова подорвали железнодорожное полотно.

Об этом сообщили российские издания.

По их данным, диверсия произошла около 20:00. Прозвучали три взрыва, с путей сошли два-три вагона (некоторые издания назвали большее количество - вплоть до 20) грузового состава. На место прибыли экстренные службы, в частности пожарные.

Вскоре после появления публикаций российские железные дороги официально подтвердили, что произошло "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", которое "привело к сходу локомотива и вагонов грузового поезда в Брянской области".

Взрыв на ж/д путях в Брянской области подтвердил также губернатор Александр Богомаз.

Он сообщил, что в районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство.

По его словам, в результате подрыва железнодорожного полотна пострадавших нет.

Из опрокинувшихся вагонов сошедшего с рельс в Брянской области РФ поезда произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Об этом сообщает российское издание Baza.

Сейчас сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества.

Также среди упавших вагонов есть пустые и с металлоломом.

Как мы сообщали, вчера в той же в Брянской области также были подорваны железнодорожные пути. Из-за подрыва путей сошел с рельсов локомотив грузового состава, перевозившего нефтепродукты.

Очевидцы происшествия описали полицейским подозреваемого в подрыве как 40-летнего мужчину среднего роста, одетого в чёрное с черным рюкзаком, который передвигался на велосипеде.