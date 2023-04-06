Группа, называющая себя "Русский добровольческий корпус", которая воюет на стороне ВСУ, заявила, что снова проникла из Украины на территорию России, в Брянскую область.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале и разместила видео, снятое, как утверждается, под Брянском.

На этом видео человек в камуфляже беседует с мужчиной, который говорит, что его населенный пункт называется Случевск - село в Брянской области на границе с Украиной. Затем люди в камуфляже стреляют вдоль улицы. По кому они стреляют, непонятно.

Группа заявляет, что пообщалась с местными жители, вручила им листовки и выполнила "боевые задачи".

Тем временем губернатор области Александр Богомаз сказал, что в регионе была пресечена попытка проникновения "украинских диверсантов в количестве 20 человек".

Минобороны РФ также утверждает, что прорыв "украинских диверсантов" в Брянскую область был ликвидирован.

"Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины", - заявило минобороны РФ.

При этом видео реальных боестолкновений, подтверждающих слова российских властей или "Русского добровольческого корпуса", на данный момент не опубликовано.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" в первый раз проник на территорию России 2 марта.

Эта группа, воюющая на стороне Украины, состоит из россиян преимущественно ультраправых взглядов, что вызвало неоднозначную реакцию и на Западе, и в среде российской оппозиции.

30 марта "Русский добровольческий корпус" опубликовал ещё одно видео рейда в Брянскую область.