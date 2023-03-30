Подразделение ВСУ "Русский добровольческий корпус" опубликовало ещё одно видео рейда в Брянскую область РФ 2 марта.

На ролике военные останавливают российскую гражданскую машину и говорят пассажирам, что идёт "операция ФСБ".

Напомним, российские власти обвинили диверсантов в расстреле машины, убийстве водителя и ранении ребенка.

Отметим, что сегодня российские телеграм-каналы сообщали о том, что новая "украинская ДРГ" пыталась прорваться в Брянскую область через деревню Ломаковка на двух пикапах. Якобы она нарвалась на российских военных, которые открыли артогонь и взорвали одну из машин, вторая успела скрыться.

Официально это не комментировалось.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

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