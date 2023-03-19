Брянскому водителю, придумавшему историю о пикапе с "украинскими диверсантами", грозит до 8 лет лишения свободы по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Этому человеку 23 года, его зовут Александр Божин. Несколько дней назад около 8 утра он позвонил на экстренный номер и сообщил, что, когда он ехал на своей машине из Брянской области в город Дмитровск Орловской области, его остановили 4 не известных ему ранее человека, одетых в камуфляжную форму. Угрожая автоматами, они сели в его машину и потребовали, чтобы их отвезли в соседний поселок Домаха, пишет паблик.

После этого звонка сотрудники полиции всех ближайших областей были брошены на поиск пикапа с диверсантами. В итоге оказалось, что Божин просто выдумал всю эту историю после обычного конфликта на дороге с водителем пикапа.

Напомним, в Курской области РФ 16 марта был объявлен план "перехват": сотрудники полиции искали пикап с украинскими номерами.

Ранее мы сообщали о проникновении в Брянскую область отрядов воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса".

Между тем недавно в ВСУ заявили о невозможности высадки российских ДРГ под Херсоном.