В России сообщили, что полицейские Курской области разыскивали "Фольксваген-Амарок" с тремя украинцами, предположительно членами ДРГ. Позже оказалось, что украинская ДРГ - это фантазия обиженного водителя.



О поисках сначала написал телеграм-канал "Baza".

По его данным, среди разыскиваемых были два мужчины и одна женщина: 21-летний Владимир Коркишко, 34-летняя Анна Бондаренко и 42-летний Сергей Мороз.

У полицейских была информация, что они могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области. Также диверсантов искали в Белгородской, Орловской и Брянской областях.

Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Вскоре телеграм-канал "Mash" сообщил, что вооруженная украинская ДРГ", которую искали в четырех областях, - выдумка.

По информации издания, план "Перехват" в регионах объявили после обращения жителя Курской области. Он сказал правоохранителям, что видел подозрительный пикап с украинскими номерами, который мчался в Белгород через Орловскую область "делать теракты". Спецслужбы среагировали и через некоторое время тормознули "Фольксваген-Амарок" в городе Валуйки.

Внутри оказались двое мужчин: безоружные и перепуганные житель Курской области и его родственник из Купянска. По их словам, они ехали за вещами.

После этого правоохранители связались с заявителем и выяснили, что мужчина просто отомстил задержанным за то, что водитель пикапа подрезал его на дороге.

Ранее мы сообщали о проникновении в Брянскую область отрядов воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса".

Между тем недавно в ВСУ заявили о невозможности высадки российских ДРГ под Херсоном.