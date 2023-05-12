Минувшей ночью россияне обстреляли Донецкую область. Под удар попала Краматорская громада - район школы в Краматорске и жилищный сектор в Ясногорке (поселок под городом - Ред.)

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он заявил, что в результате обстрела есть повреждения, но обошлось без пострадавших.

Также Кириленко рассказал, что россияне нанесли два ракетных удара, один удар дронами-камикадзе и 32 артобстрела по Угледару. В Новоукраинке разрушены четыре дома, по Пречистовке ударили из "Градов".

Три ракеты россияне выпустили по Авдеевке, обстреляли из артиллерии Курахово.

На Горловском направлении прямым попаданием разрушен дом, еще два повреждены ударной волной и обломками.

На Лисичанском направлении в Лиманской громаде разрушен дом в Диброве, были обстрелы Торского и Заречного.

В результате обстрелов за сутки погиб один человек в области, еще 12 - ранены.

Глава Донецкой ОВА опубликовал и фото последствий обстрелов региона.

Напомним, за ночь россияне четыре раза обстреляли Никополь и две громады Днепролетровщины.

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