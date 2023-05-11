В результате обстрела центра Горловки много пострадавших.

Об этом сообщают "власти" города.

Количество раненых мирных жителей Горловки составляет восемь человек. Один пострадавший скончался от ран.

В результате обстрела посёлка шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки были повреждены дом, летняя кухня и ограждение. Также было прямое попадание снаряда в кровлю многоэтажного жилого дома по адресу ул. Гагарина, 46.

Кроме того, повреждено здание государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Горловский многопрофильный техникум 37" по адресу ул. Пушкинская, 59.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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