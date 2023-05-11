Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт обвинил Украину в обстреле электроподстанции в посёлке Тёткино.

По словам губернатора, обстрел был утром 11 мая. Он заявил о "пяти прилетах по электроподстанции". Там частично нарушено электроснабжение.

Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области заявил об атаке беспилотника на нефтебазу. А СМИ заявили об ударе беспилотника по военкомату.

Тем временем война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.