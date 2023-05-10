Украина не планировала атаковать Москву на 9 Мая.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель – военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий, – малоинтересно", – заявил Юсов.

Напомним, накануне украинская разведка допускала провокации РФ на 9 Мая против своих граждан или белорусской армии.

А сегодня Беларусь заявила о предотвращении терактов на 9 Мая и задержании подозреваемых. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что "следы заказчика терактов ведут в Украину".

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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