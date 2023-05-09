Появилось видео салюта в честь Дня Победы в Москве. Он начался в 22:00 и продлился 10 минут на 16 различных площадках.

Как сообщают российские издания, праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обеспечили 72 салютные установки с использованием специального пускового комплекса для производства салютов "Триколор".

В небо столицы РФ выпустили свыше 12 тысяч фейерверков. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Звуковое сопровождение салюта обеспечено залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что в выступлении на параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин отдельно обратился к россиянам, которые воюют в Украине. Он сказал, что "против нашей родины вновь развязана настоящая война".

Также мы подробно рассказывали, как прошел московский парад.