Жители российского города Ивангорода Ленинградской области, расположенного на границе с Эстонией, и отделенного от ближайшего эстонского города Нарва неширокой рекой Нарова, установили на своем берегу большие экраны. На них демонстрировался праздничный концерт в честь Дня Победы.

Видео, как жители Нарвы смотрят концерт, появилось в соцсетях.

Таким образом ивангородцы на фоне запрета эстонскими властями любых праздничных мероприятий в честь Дня Победы решили создать атмосферу праздника для населения Нарвы, которое по этническому составу преимущественно русское. Жители Нарвы посмотрели концертную программу, в которую были включены советские песни времен войны.

Ранее власти Эстонии запретили проведение любых посвященных Дню Победы праздничных мероприятий, а также использование российской и советской символики в регионах страны, в которых проживает преимущественно русское население. К запрещенной символике эстонские власти относят флаги СССР и России, георгиевские ленты, букву Z, а также военную форму Советской Армии.

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