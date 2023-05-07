Украинская разведка предупреждает о возможных провокациях России на 9 мая. При том направлены они могут быть не только против Украины, но и российского гражданского населения или белорусской армии.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

По его оценке, против Беларуси может быть совершена "операция под фальшивым флагом" с целью втянуть армию РБ в войну против Украины.

Разведка заявляет, что следит за ситуацией и призывает украинцев быть бдительными и готовыми к возможным непредвиденным событиям 9 мая.

Напомним, в Москве на 9 мая состоится парад, на котором должен выступить президент РФ Владимир Путин.

По данным Минобороны, РФ изо всех сил пытается взять под контроль Бахмут к 9 мая.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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