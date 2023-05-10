Беларусь заявила о предотвращении терактов на 9 мая и задержании подозреваемых. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель говорит, что "следы заказчика терактов ведут в Украину".

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Это были попытки организации терактов на нашей территории. И мы считаем, что это было привязано именно ко Дню Победы.

Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в страну из-за рубежа. Посылки получали разные люди с заданием забрать и не задавать лишних вопросов. В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы, всколыхнуть ситуацию в стране. Следы заказчика терактов ведут в Украину", - заявил Тертель по местному телевидению.

Сообщается, что задержанные фигуранты моложе 30 лет.

Напомним, что Лукашенко отсутствовал на вчерашнем неформальном завтраке после Парада Победы в Москве. Телеграм-каналы писали, что Лукашенко болен.

В Кремле заявили, что Лукашенко не обедал с Путиным после парада, чтобы принять участие в параде в Минске. Однако там он тоже не выступал.