В Кремле объяснили отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на вчерашнем неформальном обеде после парада в Москве.

Там заявили, что президент Беларуси улетел на мероприятия в Минск.

Напомним, что Лукашенко прибыл в Москву 9 мая. Среди иностранных лидеров помимо Лукашенко на параде присутствовали президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Киргизии - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После военного парада президент РФ Владимир Путин и иностранные лидеры, среди которых был Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный обед в Кремле, на котором Лукашенко не было.

Телеграм-каналы писали, что причина раннего отъезда Лукашенко в том, что тот болен.

На параде в Минске Лукашенко впервые не выступал. Тем не менее, он стоял на параде и был на возложении цветов к монументу Победы. С обращением к белорусам выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он рассказал о "масштабной прокси-войне, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок".