В Москве заметили кортеж президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Официально о визите белорусского лидера ещё не сообщалось.

Если он действительно приехал в Москву, то он станет седьмым лидером иностранных государств, которые будут завтра присутствовать во время парада на Красной площади. До того свое участие подтвердили президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и премьер Армении.

Ранее в Кремле заявляли, что на московском параде выступит Владимир Путин. Содержание его речи не раскрывается.

Между тем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.