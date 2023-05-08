Появилось видео прибытия президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву.

Ранее в Москве заметили кортеж президента Беларуси.

Лукашенко стал седьмым лидером иностранных государств, которые будут завтра присутствовать во время парада на Красной площади. До того свое участие подтвердили президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и премьер Армении.

Между тем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.