Президент России Владимир Путин сегодня провел обед с президентами, приехавшими на парад в Москву, без Александра Лукашенко.

Российские телеграмм-каналы пишут, что Лукашенко не присутствовал на обеде по состоянию здоровья и уже покинул Москву.

В аэропорт его сопровождала машина скорой помощи.

Напомним, ранее было заявлено присутствие на параде семи лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Как мы писали, парад в Москве проходил без танков и авиации и завершился без ожидаемых ударов дронами.

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