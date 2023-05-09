Бацька болен. На торжествах в Минске Лукашенко в окружении трёх сыновей не произнес речь в честь 9 Мая
Наблюдаются признаки того, что президент Беларуси Александр Лукашенко действительно не слишком хорошо себя чувствует.
Сегодня он присутствовал, но не выступал на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.
Вместо Лукашенко "по его поручению", как сообщают белорусские издания, речь произнес министр обороны Виктор Хренин. Президент при этом стоял рядом.
Министр заявил, что сегодня развязано "глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями".
Схватка развернута по всем фронтам, идет "масштабная прокси-война, где Запад... воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок".
Вместе с Лукашенко на торжествах в Минске присутствовали его трое сыновей.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко не появился на торжественном обеде у Владимира Путина в Москве. Он раньше остальных глав государств покинул российскую столицу, куда приезжал на парад Победы.
Мы также рассказывали, как прошел парад в Москве в честь Дня Победы.