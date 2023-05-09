Наблюдаются признаки того, что президент Беларуси Александр Лукашенко действительно не слишком хорошо себя чувствует.

Сегодня он присутствовал, но не выступал на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.

Вместо Лукашенко "по его поручению", как сообщают белорусские издания, речь произнес министр обороны Виктор Хренин. Президент при этом стоял рядом.

Министр заявил, что сегодня развязано "глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями".

Схватка развернута по всем фронтам, идет "масштабная прокси-война, где Запад... воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок".

Вместе с Лукашенко на торжествах в Минске присутствовали его трое сыновей.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко не появился на торжественном обеде у Владимира Путина в Москве. Он раньше остальных глав государств покинул российскую столицу, куда приезжал на парад Победы.

Мы также рассказывали, как прошел парад в Москве в честь Дня Победы.