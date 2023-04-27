Беларусь намерена увеличить количество пограничников на границе с Украиной и разместить там новое оружие.

Об этом заявил замглавы пограничного комитета республики Игорь Печень в комментарии белорусскому информагентству.

"Мы также планируем увеличение численности некоторых подразделений, закупку нового вооружения", - сказал он, комментируя ситуацию на южных границах Беларуси. По его словам, обстановка там "сложная, но управляемая".

Ранее украинские пограничники разместили на кордоне громкоговорители, которые включают для белорусских коллег сирены воздушной тревоги.

Напомним, в начале апреля РФ начала обучать белорусов применению Искандер-М, который может быть носителем ядерного оружия.

Война в Украине продолжается уже 428-й день. Мы следим за новостями 27 апреля в своем онлайне.

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