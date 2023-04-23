Белорусские военные заявили о готовности разместить ядерное оружие на объектах советских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), которые ранее были на территории республики и функционировали до 1994 года (когда ядерное оружие было вывезено в РФ).

Они говорят, что сейчас проводятся работы по благоустройству этих объектов.

Напомним, ранее Путин и Лукашенко заявили о скором размещении в Беларуси ядерного оружия.

Как писала "Страна", в глава МИД Беларуси Сергей Алейник призвал к немедленному перемирию и началу переговоров между Украиной и Россией.

Ранее НАТО и США утверждали, что Россия еще не передала ядерное оружие Беларуси. Столтенберг заявил, что угроза развертывания Москвой "является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле много лет, особенно после вторжения в Украину - опасной и безответственной ядерной риторики".

Война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны.

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