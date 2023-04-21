Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил утопить Великобританию "в морской пучине".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя введённые Соединенным Королевством санкции против российских судей, вынесших приговор с 25-летним тюремным сроком российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе.

"Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", - написал Медведев.

Вероятно, Медведев имел в виду ядерную торпеду "Посейдон", которая, по данным западных и российских СМИ, способна при взрыве создать огромную волну.

Как мы сообщали, Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, "фейках" о ВС РФ и работе на "нежелательные организации".

Напомним, неделю назад Медведев грозил уничтожить Польшу, комментируя заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право наносить удары по РФ.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", - заявил зампред Совбеза РФ.