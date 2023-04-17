Российского политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, "фейках" о ВС РФ и работе на "нежелательные организации".

Об этом пишут российские СМИ.

Суд проходил в закрытом режиме, известно, что последними его словами было "Россия будет свободной, передайте всем".

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о фейках про российскую армию после выступления в США перед законодателями штата Аризона. В частности, в своей речи он сказал: "Сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы".

Позже ему предъявили обвинения в организации деятельности нежелательной организации и госизмене.

Обвинение просило приговорить его к 25 годам лишения свободы.

Итоговый приговор - 25 лет со штрафом 400 тысяч рублей, запрет на занятие журналистикой на 7 лет после выхода из колонии. Наказание Кара-Мурза будет отбывать в колонии строгого режима,

Напомним, ранее в России вынесли самый жестокий приговоров среди дел по "фейкам о российской армии". Блогер Вероника Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам заключения.

А российскому оппозиционеру Илье Яшину дали 8,6 лет колонии за эфир в YouTube, в котором он рассказал о массовых убийствах мирных жителей в Буче.