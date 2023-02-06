В России вынесли самый жестокий приговоров среди дел по "фейкам о российской армии". Блогер Вероника Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам заключения.

Об этом пишут российские СМИ.

Белоцерковская - уроженка Одессы. Она стала одной из первых, против кого в РФ в середине марта возбудили дело по "распространению фейков". Поводом стала серия антивоенных постов в Instagram.

В рамках дела было арестовано ее имущество на сумму 153 млн рублей (2,1 млн долларов).

Белоцерковскую также объявили в международный розыск, так как она проживает во Франции.

Напомним, журналиста Невзорова обвинение также требовало приговорить к 9 годам, но он был заочно осужден на 8 лет.

А российскому оппозиционеру Илье Яшину дали 8,6 лет колонии за эфир в YouTube, в котором он рассказал о массовых убийствах мирных жителей в Буче.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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