Российского журналиста Александра Невзорова, который осудил вторжение РФ в Украину, в Москве приговорили к восьми годам по делу о "фейках против российской армии".

Об этом сообщают российские СМИ.

Приговор вынесен заочно, сам Невзоров находится за пределами РФ.

Следствие считает, что 9 марта прошлого года он разместил в Instagram "заведомо ложную информацию" об умышленном обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

Обвинение требовало 9 лет заключения, защита требовала оправдательного приговора (т.к. Невзоров взял указанную информацию из открытых источников).

В итоге суд вынес приговор в виде 8 лет колонии и запретил Невзорову администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Напомним, суд заочно арестовал Невзорова по этому делу еще в мае прошлого года. В начале лета Невзоров обратился за украинским гражданством.

После этого президента Зеленского засыпали петициями с требованием не давать украинского гражданства Невзорову.

Тем временем война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.