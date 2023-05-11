РФ обвиняет Украину в ударе беспилотника по административному зданию в Стародубе Брянской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Российские телеграм-каналы пишут о том, что дрон атаковал здание военкомата.

Напомним, вчера в Брянской области под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба".

Также в начале мая в Брянской области дважды подорвали железнодорожное полотно.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.