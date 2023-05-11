Нефтебазу в Клинцах в Брянской области, которые находятся в 40 км от украинской границы, атаковал беспилотник.

Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Фото и видео с места еще не публиковалось, по его словам, "частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов", обошлось без пострадавших.

По данным Богомаза, беспилотник был украинским. Украина заявлений по этому факту не делала.

Напомним, вчера СМИ сообщали, что в Брянской области под обстрел попали резервуары нефтепровода "Дружба".

Ранее в отдельном материале мы разбирались, что означают удары БПЛА по топливным объектам в России.

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Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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