Вечером в субботу, 13 мая, после утреннего обстрела в Луганске снова прогремел взрыв.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что взрыв произошел в районе стадиона "Авангард", его звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом.

Напомним, сегодня в "ЛНР" заявили об отключении мобильного интернета на фоне обстрелов. Кроме того, "власти" "ЛНР" утверждают, что утренний ракетный удар по Луганску был нанесен крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства.

Сообщается, что в результате обстрела ранения получила женщина 1943 г. р., повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач.

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