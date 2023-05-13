В субботу, 13 мая, в "ЛНР" сообщают об отключении мобильного интернета на фоне обстрелов, о которых сообщалось вчера и сегодня.

О таком решении сообщил "глава республики" Леонид Пасечник, объясняя его последними обстрелами Луганска.

Кроме того, "власти" "ЛНР" утверждают, что утренний ракетный удар по Луганску был нанесен крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Сообщается, что в результате обстрела ранения получила женщина 1943 г.р., повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач.

Напомним, сегодня в оккупированном Луганске сообщали о новом прилете в микрорайоне "Юбилейном". В результате прилета в некоторых домах выбиты стекла и повреждены крыши. По данным российских телеграм-каналов, ракетный удар по Луганску пришелся по старому зданию Луганской академии внутренних дел. По предварительной информации, есть раненые.

Вчера в Луганске также прогремели два взрыва. После прилета загорелся машиностроительный завод №100, который специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения.

Ранее в российских военных пабликах сообщали, что вчерашний удар наносился недавно поставленными британскими авиаракетами Storm Shadow, которые могут бить на 290 километров.

Вместе с тем во время обстрелов Луганск посетил зять министра обороны РФ Сергея Шойгу, российский блогер Алексей Столяров. Он записывал видео недалеко от места, по которому нанесли удар. Столяров подтвердил, что находился в Луганске сегодня, но сообщил, что уже уехал.