В Луганске прогремели два взрыва.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

По последней информации, после прилета загорелся машиностроительный завод №100, который специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения.

Экс-посол "ЛНР" в России Родион Мирошник подтвердил, что прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Ранее мы сообщали, что сегодня в Донецке под обстрел попал Киевский район, погиб мужчина.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.