С начала полномасштабного вторжения от ракетных обстрелов в Украине погибли 25 служебных собак, которые занимались охраной баз, складов и арсеналов. В охраняемые ими объекты попали ракеты.

Об этом сообщил начальник кинологического отдела Командования сил поддержки ВСУ Петр Бружина.

По его словам, служебных собак в условиях войны привлекают не только к охране территорий, но также к разминированию и выполнению других задач. Он добавил, что во время разминирования деоккупированных территорий не было случаев ранений или травм ни собак, ни кинологов.

Год назад мы сообщали, что Владимир Зеленский вручил награду "За верную службу" служебному псу Патрону, который участвует в разминировании территорий. Эта собака породы джек-рассел стала в Украине настоящей знаменитостью. Его хозяином является начальник группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев.

А в сентябре мы рассказывали, что в Киев свезли собак, активно участвующих в боевых действиях и разминировании и уже успевших отличиться в своей работе. Собак провели по красной дорожке и наградили вкусными подарками.