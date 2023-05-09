Для изучения радиации на живые организмы международная группа ученых секвенировала ДНК 302 собак, живущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Исследователи выяснили, что собаки, обитающие на самой электростанции, составляют обособленную изолированную популяцию, состоящую из трех семейств. Собаки из города Чернобыль - это уже отдельная популяция. Она не смешивается с другими.

Результаты исследования опубликовал журнал Science Advances.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в атмосферу попало огромное количество радионуклидов: цезия-137, йода-131 и других. Наибольшее загрязнение произошло на прилегающей к станции территории площадью 2600 квадратных километров, которая сейчас считается зоной отчуждения. После аварии в ней значительно сократилась численность популяций диких животных. Некоторые виды восстановились, однако некоторым не удается сделать это до сих пор.

Остается неясным, каким образом катастрофа повлияла на генетическое разнообразие видов. С одной стороны, сокращение численности в популяции ведет к снижению разнообразия, с другой – интенсивный радиационный фон увеличивает частоту мутаций, что потенциально повышает генетическое разнообразие. Поэтому ученые из США, Китая, Польши и Украины под руководством Элейн Острандер из Национального исследовательского института генома человека США решили изучить, как изменился популяционный состав собак, живущих в зоне отчуждения.

В период с 2017 по 2019 год внутри зоны отчуждения открыли три ветеринарных клиники, в которых оказывали помощь бездомным собакам, живущим в зоне и гуляющим по ее территории. Ученые зафиксировали увеличение численности популяции диких собак свыше 800 особей.

В течение этого периода врачи получили образцы крови от 302 собак и сохранили их для последующих исследований. 132 образца получены от собак, непосредственно проживающих на территории ЧАЭС, 154 – в 15 километрах от станции в городе Чернобыль, а 16 – в городе Славутич, в 45 километрах от ЧАЭС, куда переселяли работников ЧАЭС после аварии.

Секвенирование ДНК показало, что существуют три изолированные популяции, обитающие в соответствующих местах отлова (ЧАЭС, Чернобыль и Славутич), хотя у особей внутри них есть родственные связи с другими популяциями.

Ученые обнаружили, что собаки, живущие внутри самой ЧАЭС, генетически разделены на три изолированные семьи с родственными связями первого порядка (родители-дети, братья-сестры). Кроме того, собаки из Чернобыля имеют самый высокий показатель гетерозиготности по сравнению с собаками из других исследуемых районов.

Также ученые проанализировали, насколько популяции собак в трех изучаемых регионах изолированы от смешения генетического материала из других популяций. Выяснилось, что меньше всего смешивались с другими собаками особи, которые живут на ЧАЭС. Следом за ними шли собаки из Чернобыля, а самой не изолированной популяцией оказалась группа собак в Славутиче.

Эти данные, как полагают ученые, позволяют выделить собак, которые живут в зоне отчуждения ЧАЭС (в том числе на самой ЧАЭС) в отдельные популяции. Это открывает путь к дальнейшему изучению собак и влияния на крупных млекопитающих проживания на территориях, загрязненных радионуклидами.

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