Группа исследователей из Австралии обнаружила штаммы грибов, которые способны разрушить пластик за 140 дней.

Об этом пишет Science Alert.

На сегодняшний день ученые обнаружили, что существует около 400 микроорганизмов, которые естественным образом разлагают пластик и разные виды синтетических материалов.

Для исследований в лаборатории отобрали два штамма грибов - Aspergillus terreus и Engyodontium album. Они питались пропиленом в лабораторных условиях. В итоге выяснилось, что четверть образцов была съедены через 90 дней, а через 140 дней пластик разложился полностью.

"Это самая высокая скорость разложения в мире, о которой нам известно в литературе", - пояснил инженер-химик из Сиднейского университета Али Аббас.

Полипропилен используют для изготовления крышек для бутылок и пищевых контейнеров. Изделия из него составляют до трети всех пластиковых отходов в мире.

В перспективе этот метод разложения пластика можно будет оптимизировать для работы в промышленных масштабах. Но он не заменит усилия по сокращению пластиковых отходов.

На сегодня человечество производит около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, половина из которого - для одноразового использования. А свыше 8 млн тонн пластика попадает в океан.

Пластик добрался даже до самых труднодоступных мест: отдаленных островов Тихого океана и микроорганизмов, обитающих в Марианской впадине. При этом его влияние на живые организмы и экосистемы до сих пор полностью не изучено.

Ученые доказали, что пластик из океана попадает сначала к рыбам, а потом и к тем, кто ними питается. Британские ученые кормили тюленей, содержащихся в неволе, дикой атлантической скумбрией. Выяснилось, что треть дикой атлантической скумбрии содержала частицы пластика. В пищеварительных трактах рыб нашлись микроволокна и фрагменты мусора размером до 6 миллиметров. Кроме того, микрочастицы пластика нашлись в фекалиях половины морских тюленей, которые ели эту рыбу.

Что касается человека, то ему тоже грозит употребление микропластика, который настолько распространен, что встраивается в пищевую цепочку.

Считается, что примерно 90% микропластика выводится из человеческого организма, но этого может быть достаточно, чтобы вызвать локальные воспаления, влиять на микробиом пищеварительной системы.

Ранее в МОЗ рассказали, что в среднем один украинец использует в год почти 500 полиэтиленовых пакетов, при этом для разложения такого пакета нужно от 200 до 400 лет и даже тогда он не становится полностью безопасным.

Компоненты распада пластика могут попасть в организм человека вместе с водой и продуктами питания. Эти вещества связаны с увеличением количества врожденных дефектов, ранней половой зрелостью, бесплодием, проблемами репродуктивного здоровья, онкологией.