В среднем один украинец использует в год почти пятьсот полиэтиленовых пакетов, при этом для разложения такого пакета нужно от 200 до 400 лет и даже тогда он не становится полностью безопасным.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Facebook.

"Следует понимать, что для полного разложения полиэтиленового пакетика требуется от 200 до 400 лет. Но и тогда он не безопасен, ведь вместе с водой и продуктами питания в организм человека попадает микропластик и/или компоненты распада пластика, которые оказывают токсическое действие, влияют на все системы организма", - сказано в сообщении.

Кроме того, пи производстве полиэтилена используется чрезвычайно токсичный свинец и продукты, которые лежат в пакете быстрее портятся и плесневеют. При замораживании полиэтилена из него выделяются токсины, нагревать его также опасно: под высокотемпературный пластик выделяется токсичный формальдегидный газ.

Указано, что увеличение производства и использования пластика на протяжении последних десятилетий привело к росту эндокринологических и онкологических заболеваний из содержащихся в нем химических веществ.

"К основным эндокринным разрушителям относятся устойчивые органические загрязнители, большинство из которых содержатся в пластике или в разлагаемых продуктах. Научные исследования установили, что эти вещества связаны с увеличением количества врожденных дефектов, ранней половой зрелостью, бесплодием, проблемами репродуктивного здоровья, онкологией, ожирением и неактуальными расстройствами", - сказано в сообщении.

Пластик вредит не только организму человека, но и влияет на изменения климата, ведь он производится из переработанной нефти и природного газа. При их добыче выделяются парниковые газы, которые вызывают необратимые процессы.

В Минздраве рекомендуют, максимально ограничить использование пластика:

избегать использования пакетов там, где можно ходить без них, или всегда носить с собой многоразовые альтернативы из ткани.

такие продукты как хлопья, макароны можно покупать по весу, взвешивать в тканевых пакетах и хранить в стеклянной посуде.

пищевую пленку лучше заменить на многоразовые пластиковые коробки.

от пластиковой одноразовой посуды лучше отказаться, а кофейные стаканчики заменить многоразовыми.

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили бесплатные пластиковые пакеты.

Также сообщалось, что в Евросоюзе запретили использование одноразовых пластиковых тарелок, соломинок и вилок.