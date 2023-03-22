Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о стаде диких коров, которое обитает в зоне отчуждения ЧАЭС.

Рассказ появился в Фейсбуке организации.

Две семьи самоселов держали коров в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было семь голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов.

Коровы научились выживать без людей, ведь их предки – выходцы из дикой природы. Через несколько лет стадо настолько одичало, что при появлении человека или автомобиля быстро убегало в ближайшие заросли.

На территории зоны отчуждения немало заброшенных зданий, которые животные используют для защиты от ветра и осадков. Корма на заповедной территории достаточно. Даже зимой, когда выпадает снег, животные выкапывают сухую траву копытами.

У коров нет необходимости доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

С конца 2018 года за уникальными жителями зоны наблюдают специалисты заповедника. Их вывод: коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят.

Ранее мы рассказывали, что у стада одичавших коров появился новый вожак - молодой черный бык.

Также мы публиковали фото всего стада в сборе.