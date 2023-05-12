В Донецке под обстрелом оказался Киевский район города. На улице Новороссийской погиб мужчина 1968 г.р..

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Также местные телеграм-каналы публикуют видео обстрела и пишут о 15 прилетах.

Напомним, войска РФ ночью обстреляли Краматорск, в ОВА рассказали о последствиях.

11 мая центр Горловки подвергся обстрелам, сообщалось об одном погибшем и много раненых.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.