Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин подписал "указ", по которому три дня в году Донецк будет именоваться Сталино. Так город назывался с 1929 до 1961 года.

Это 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса).

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве 9 мая состоится парад, на котором выступит российский президент Владимир Путин. Иностранных лидеров на мероприятие не звали.

В оккупированных Донецке м Мариуполе тоже репетируют празднование к 9 мая с красными флагами и сводками о взятии Берлина.

Между тем в Латвии запретили праздновать 9 Мая. Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.