В субботу, 13 мая, в оккупированном Луганске сообщают о новом прилете в микрорайоне "Юбилейном".

Об этом пишут местные паблики.

В результате прилета в некоторых домах выбиты стекла и повреждены крыши.

По данным российских телеграм-каналов, ракетный удар по Луганску пришелся по старому зданию Луганской академии внутренних дел. По предварительной информации, есть раненые.

Вместе с тем в сети публикуют фото и видео в с места прилета в Луганске сегодня утром. Предположительно - это здание бывшей Академии внутренних дел.

Напомним, вчера в Луганске также прогремели два взрыва. После прилета загорелся машиностроительный завод №100, который специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения.

В российских военных пабликах сообщали, что удар наносился недавно поставленными британскими авиаракетами Storm Shadow, которые могут бить на 290 километров.

Сегодня в "ЛНР" изменили свою позицию по вчерашнему обстрелу в Луганске. Местные "власти" утверждают, что по городу применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B.

Как сообщалось, во время обстрелов Луганск посетил зять министра обороны РФ Сергея Шойгу, российский блогер Алексей Столяров. Он записывал видео недалеко от места, по которому нанесли удар. Столяров подтвердил, что находился в Луганске сегодня, но сообщил, что уже уехал.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

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