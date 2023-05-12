Сегодня посетил Луганск зять министра обороны РФ Сергея Шойгу, российский блогер Алексей Столяров.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, Столяров записывал видео недалеко от места, по которому нанесли удар.

Столяров подтвердил, что находился в Луганске сегодня, но сообщил, что уже уехал. Он добавил, что с ним всё в порядке.

Как мы писали, сегодня в Луганске прогремели два взрыва.

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