Министерство обороны России официально заявило, что вчерашний ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в Луганске наносился ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом утверждается, что наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 Воздушных сил Украины были сбиты.

Напомним, накануне экс-посол "ЛНР" в России Родион Мирошник подтвердил, что прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

А сегодня в Луганске заявили о новом обстреле. Сообщалось, что в результате прилета в микрорайоне "Юбилейный" в некоторых домах выбиты стекла и повреждены крыши.

По данным российских Telegram-каналов, ракетный удар по Луганску пришелся по старому зданию Луганской академии внутренних дел. По предварительной информации, есть раненые.

Тем временем в "ЛНР" заявили об отключении мобильного интернета и утверждают, что удар по Луганску нанесли британской ракетой Storm Shadow.