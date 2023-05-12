Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с решением правительства Великобритании передать Украине высокоточные крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения "специальной военной операции", - заявили в МИД.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", - добавили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, Sky News подтверждает прибытие в Украину британских дальнобойных ракет.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к поставкам Великобританией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, "нужен адекватный ответ".

Также мы публиковали карту радиуса действия британских ракет Storm Shadow. Они могут добивать до России и Беларуси.

Тем временем Министерство обороны Украины дало понять, что полученными от Великобритании дальнобойными ракетами Storm Shadow ВСУ намерены бить по военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе.