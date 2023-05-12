Служба новостей BBC News опубликовала карту районов России и Беларуси, куда могут достать британские ракеты Storm Shadow, переданные в Украину.

На карте можно заметить отмеченные цветом территории, куда могут долететь британские ракеты. Отметим, что дальность их полета составляет 290 км.

Напомним, что Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, которая запускается с самолета. Она эксплуатируется Британией, Францией и Италией с 2002 года.

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Но если Apache несет суббоеприпасы (т.е. кассеты), то Storm Shadow - боеголовку.

Ракета программируется перед запуском, к цели она летит, ориентируясь по картографии местности или с помощью GPS.

Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Последние модификации ракеты позволяют корректировать ее на подлете.

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