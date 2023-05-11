Глава евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал подготовку миллиона снарядов и более 1000 ракет для Украины.

Об этом он сказал на Европейском бизнес-саммите.

Также Боррель заявил, что ЕС обучит до конца 2023 года 30 тысяч солдат (на данный момент обучены - 17 тысяч).

Напомним, накануне он заявлял, что проигрыш Украины превратит ее в "марионеточную страну" по типу Беларуси, поэтому запад будет продолжать оказывать помощь Украине.

5 мая Совет ЕС одобрил выделение одного миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и, при необходимости, ракет для ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.